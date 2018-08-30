В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении "школьного" перемирия

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в первый же день зафиксировала более 70 нарушений нового перемирия.

"ВСУ (вооруженные силы Украины) в очередной раз не сдержали своих обещаний и нарушили условия "школьного" перемирия. В 13.50 (совпадает с мск) с направления Песчаное велся огонь из автоматического гранатомета станкового, по позициям Народной милиции ЛНР в районе Христовое", — сказал Марочко.