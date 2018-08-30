Sputnik намерен наращивать сотрудничество со СМИ Китая

Москва, 30 авг — РИА Новости. Руководитель Центра международных проектов информационного агентства и радио Sputnik Василий Пушков принял участие в работе 11-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшей 29 августа в Ростове-на-Дону.

Мероприятие открыли заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин и заместитель министра, руководитель Главного государственного управления КНР по делам радиовещания и телевидения (ГГУРТ) Фань Вэйпин. В ходе встречи руководители СМИ России и Китая обсудили механизмы расширения взаимодействия как в части усиления информационных обменов, так и в области реализации совместных инициатив.

Глава Центра международных проектов Sputnik Василий Пушков поделился с коллегами опытом сотрудничества с зарубежными СМИ и рассказал о достижениях агентства на китайском медиарынке. "Результатом прошедших недавно годов медиаобменов между Россией и Китаем стали десятки успешных медийных проектов, реализованных совместно с китайскими коллегами. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день Sputnik активно сотрудничает со всеми ведущими СМИ КНР. Наш приоритет на ближайшую перспективу — развитие отношений с крупнейшими региональными игроками китайского медиарынка", — сказал Пушков.

По итогам заседания Алексей Волин высоко оценил успехи Sputnik на китайском направлении. "Агентство выстроило отношения с достойными китайскими партнерами и, что самое главное, создало в Китае платформу для прямого донесения своей цифровой версии до китайской аудитории на китайском языке, - отметил он. — Мы надеемся, что работа Sputnik в Китае будет продолжена и будут появляться новые проекты". Заместитель министра также призвал представителей российских государственных органов и компаний, которые посещают Китай, активнее использовать телекоммуникационную инфраструктуру, созданную Sputnik в КНР, поскольку "это очень эффективный, нужный и качественный канал коммуникации с китайской аудиторией, и не пользоваться такими возможностями было бы недальновидно".

В заседании подкомиссии приняли участие около 50 делегатов из России и Китая — представителей ведущих СМИ и профильных ведомств.