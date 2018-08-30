Sky News: над Лондоном запустят воздушный шар в виде мэра в бикини

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Гигантский воздушный шар в виде мэра Лондона Садика Хана в бикини планируют запустить в небо над Лондоном в субботу в знак протеста против его переизбрания на выборах 2020 года, сообщает телеканал Sky News.

Ранее участники акции протеста против первого визита американского лидера в столицу Великобритании запустили над городом воздушный шар в виде Трампа — младенца.

По данным телеканала, для проведения новой акции более трех тысяч активистов собрали через краудфандинговую платформу около 60 тысяч фунтов стерлингов на изготовление почти девятиметрового воздушного шара в виде Хана. Надувной "мэр" изображен в желтом бикини, который отсылает к одному из запретов Хана — вывешивать в метро рекламу с изображением девушек в бикини.

"Мы не остановимся, пока Хан не уйдет, а жители Лондона не почувствуют себя в безопасности", — говорится на интернет-странице организаторов акции.

It’s OFFICIAL. The balloon WILL fly. Saturday 09:30am at Parliament Square.



⁦@SadiqKhan⁩ had no choice in the end. https://t.co/GWcxIi5sSU — Yanny (@YannyBruere) 29 августа 2018 г.

​Как сообщает телеканал, за текущий год в Лондоне увеличилось количество преступлений, участники акции протеста заявляют, что не чувствуют себя в безопасности, в связи с чем выступают против переизбрания Хана мэром города на предстоящих выборах.