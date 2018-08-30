Sky News: над Лондоном запустят воздушный шар в виде мэра в бикини

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Гигантский воздушный шар в виде мэра Лондона Садика Хана в бикини планируют запустить в небо над Лондоном в субботу в знак протеста против его переизбрания на выборах 2020 года, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, для проведения новой акции более трех тысяч активистов собрали через краудфандинговую платформу около 60 тысяч фунтов стерлингов на изготовление почти девятиметрового воздушного шара в виде Хана. Надувной "мэр" изображен в желтом бикини, который отсылает к одному из запретов Хана — вывешивать в метро рекламу с изображением девушек в бикини.
"Мы не остановимся, пока Хан не уйдет, а жители Лондона не почувствуют себя в безопасности", — говорится на интернет-странице организаторов акции.
It’s OFFICIAL. The balloon WILL fly. Saturday 09:30am at Parliament Square.— Yanny (@YannyBruere) 29 августа 2018 г.
@SadiqKhan had no choice in the end. https://t.co/GWcxIi5sSU
Как сообщает телеканал, за текущий год в Лондоне увеличилось количество преступлений, участники акции протеста заявляют, что не чувствуют себя в безопасности, в связи с чем выступают против переизбрания Хана мэром города на предстоящих выборах.