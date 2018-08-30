ВМС Украины провели боевые стрельбы в Черном море

КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Корабельные и катерные тактические группы военно-морских сил Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям в рамках учений "Шторм-2018" на черноморском побережье, сообщил в четверг пресс-центр ВМС.

Во вторник украинские военные начали командно-штабные учения "Шторм-2018", в ходе которых вместе с правоохранители будут отрабатывать действия по обороне черноморского побережья.

"Корабельные и катерные тактические группы военно-морских сил ВС Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, на учениях украинские морские пехотинцы осуществили высадку морского тактического десанта и провели противодесантные действия.

Также пресс-центр сообщил, что авиация на этих учениях провела воздушную разведку, полеты по поиску и уничтожению объектов, отражала удары средств воздушного нападения противника. Подразделения других военных формирований обеспечили усиление участков государственной границы, охрану автомобильных мостов.