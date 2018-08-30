СБУ заявила о пресечении попытки вмешательства в выборы через интернет

КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что заблокировала деятельность ряда украинцев, которые якобы за вознаграждение публиковали "присланные из России политические новости" с целью вмешательства в предстоящие выборы президента.

"Сотрудники СБУ… в течение августа разоблачили и заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что к "сотрудничеству" привлекались жители Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях. Им якобы поручили вести поиск блогеров и активных авторов групп в социальных сетях, которые за вознаграждение публиковали бы присланные из России политические новости.

Возбуждено уголовное дело о совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не говорил о намерении баллотироваться на второй срок, однако уже заявил, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети. При этом Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено.