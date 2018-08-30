В ЛНР заявили о прибытии инструкторов НАТО для украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (259)

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие на подконтрольную Киеву территорию Донбасса инструкторов НАТО для подготовки украинских силовиков, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Осложняет процесс мирного урегулирования систематическое привлечение киевскими властями военных инструкторов НАТО для подготовки диверсионно-террористических групп…Так, инструкторы НАТО зафиксированы нами в районе населенного пункта Пшеничное Станично-Луганского района, на территории бывшей туристической базы "Гривал", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в ближайшее время запланировано выдвижение группы украинских силовиков к линии соприкосновения.