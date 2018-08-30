В ЛНР заявили о прибытии инструкторов НАТО для украинских силовиков

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие на подконтрольную Киеву территорию Донбасса инструкторов НАТО для подготовки украинских силовиков, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.
"Осложняет процесс мирного урегулирования систематическое привлечение киевскими властями военных инструкторов НАТО для подготовки диверсионно-террористических групп…Так, инструкторы НАТО зафиксированы нами в районе населенного пункта Пшеничное Станично-Луганского района, на территории бывшей туристической базы "Гривал", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в ближайшее время запланировано выдвижение группы украинских силовиков к линии соприкосновения.