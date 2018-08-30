Киев использует перемирие для проведения воздушной разведки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для проведения воздушной разведки в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Пользуясь объявленным перемирием, украинские силовики в нарушение минских договоренностей активизировали воздушную разведку у линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.

Он уточнил, что работа беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков отмечена в районе населенных пунктов Счастье и Желтое. По данным Народной милиции ЛНР, вблизи этих населенных пунктов украинские силовики проводили практическую отработку учебных вопросов по использованию беспилотников.

"По нашим данным, теоретическая часть занятий проводилась в районе населенного пункта Передельское на базе 59 бригады ВСУ, где были в начале недели проведены сборы с операторами БПЛА. В ходе занятий изучались вопросы повышения эффективности ведения воздушной разведки, а также организации взаимодействия с артиллерийскими и минометными подразделениями", — рассказал Марочко.

Марочко дополнил, что работа воздушной разведки 53 бригады ВС Украины с использованием запрещенных беспилотных летательных аппаратов типа "Фурия" зафиксирована в районе населенного пункта Новотошковское.

"Данные мероприятия проводятся украинским командованием в целях выявления объектов для огневого поражения, проверки качества маскировки своих позиций и техники, размещенной в нарушение минских договоренностей. В связи с этим мы не исключаем провокационные обстрелы в ближайшее время", — уточнил представители оборонного ведомства.