Генпрокурор Украины стал фигурантом уголовного дела

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту вмешательства генерального прокурора страны Юрия Луценко в деятельность судебных органов, сообщил в четверг Виталий Сердюк, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Мы считаем, что под влиянием ГПУ, в частности, генерального прокурора Юрия Луценко, представителями Государственной судебной администрацией Украины и ГП "Информационные судебные системы" было совершено незаконное вмешательство в деятельность судебных органов и в работу автоматизированной системы документооборота. Речь идет о назначении состава судей во главе с Владиславом Девятко в деле о потере Крыма еще до того, как это дело поступило в Оболонский районный суд, а состав судей стал известен СМИ и общественности за несколько дней до проведения процедуры автоматического распределения судей. Именно по данному факту и начато уголовное производство", — цитирует слова адвоката Виталия Сердюка пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.

По его словам, правоохранительными органами достаточно долго игнорировались требования защиты Виктора Януковича, а также решения суда, которыми они были обязаны возбудить производство. Однако 24 августа было открыто соответствующее уголовное производство.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.