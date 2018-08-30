Министр обороны Греции обвинил Скопье в нарушении соглашения о наименовании

АФИНЫ, 30 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что высокопоставленные представители Скопье, включая премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Бывшей Югославской Республики Македония Николу Димитрова, нарушают недавно подписанное соглашения о новом конституционном наименовании страны.

Афины и Скопье в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Северная Македония, которое должно открыть БЮРМ двери для вступления в НАТО и Евросоюз. Соглашение предусматривает, что гражданство страны будет указываться как "македонское/гражданин Республики Северная Македония", а официальный язык сохранит название "македонский". Накануне Димитров в европарламенте заявил, что после вступления соглашения в силу жители страны "будут называться македонцами, а язык — македонским". Это вызвало возмущение в Греции.

"Представители Скопье, сам премьер-министр и министр иностранных дел, провокационными заявлениями против Греции подрывают любую попытку найти решение. Ссылка на "македонскую нацию" противоречит любому соглашению", — заявил Камменос на неформальной встрече министров обороны ЕС в Вене.

По его словам, единственное, что эти политики могут сделать, это возмутить греческий народ, который будет иметь последнее слово, независимо от итогов референдума и конституционных изменений в Скопье.

Камменос выступал против соглашения и неоднократно заявлял, что будет голосовать в парламенте против его ратификации, несмотря на то, что его партия "Независимые греки" (АНЭЛ) входит в правящую коалицию.