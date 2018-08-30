Власти Косово отказались обсуждать обмен территории с Сербией

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Хашим Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер Рамуш Харадинай и заместители главы правительства самопровозглашенной республики Косово на внеплановой встрече в четверг решили не рассматривать обмен территорией с властями Сербии на предстоящих переговорах в Брюсселе, сообщил журналистам Харадинай.

Очередной раунд переговоров Тачи и президента Сербии Александра Вучича при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини назначен на 7 сентября в Брюсселе. Могерини в среду заявила, что ожидает "сложных, но открывающих возможности" переговоров между Белградом и Приштиной. Из Брюсселя, Приштины и Белграды ранее поступали сигналы о возможности достижения лидерами договоренности о "корректировке границ", обмене территориями или разграничении между сербами и албанцами в Косово и Метохии.

Внеплановая встреча руководства самопровозглашенной республики с участием главы МИД Бехджета Пацолли, вице-премьерами Фатмиром Лимаем и Дарданом Гаши состоялась в четверг в парламенте в Приштине на фоне внутриполитического обострения в Косово. Депутаты оппозиционных Демократического союза Косово и радикального движения "Самоопределение" категорически призвали членов правящей коалиции Харадиная и Лимая на заседании парламента 4 сентября законодательно запретить Тачи "вести переговоры о любом изменении косовских границ".

"Премьер Харадинай после встречи заявил, что все участники достигли согласия не обменивать территории с Сербией в Брюсселе", — передает Радио и телевидение Косово.

Дипломатический источник в Брюсселе в четверг сообщил РИА Новости, что в Евросоюзе рассчитывают, на заключение глобального и юридически обязывающего соглашения между Сербией и самопровозглашенным Косово к весне 2019 года.

Хашим Тачи указал ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич сообщил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Вучич также заявлял, что готов к продолжению переговоров с косовско-албанскими властями при посредничестве ЕС в Брюсселе, вне зависимости от выдвигаемых Приштиной запросов и критики оппозиции.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.