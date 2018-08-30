МИД прорабатывает возможность встречи Лаврова и Помпео

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях заседаний сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре прорабатывается, однако сенсации в этом нет, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С удивлением вчера увидела новости о встрече двух министров с такими формулировками, что, мол, кто-то у кого-то запросил (контакт) — какая-то странная подача информации, честно говоря, не поняла, почему этому придается такая сенсационность… Никакого здесь нет драматизма, речь идет о традиционном общении на полях Генассамблеи. Чем будет наполнена встреча, когда она будет проходить, — эти вопросы как раз сейчас находятся в стадии проработки", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее источник в МИД РФ подтвердил РИА Новости, что возможность встречи Лаврова и Помпео прорабатывается.