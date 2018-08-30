Макрон рассказал, что поможет стабилизировать отношения России и Евросоюза

ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что стратегическое партнерство Евросоюза с РФ и Турцией, в том числе в сфере обороны, позволит в долгосрочной перспективе стабилизировать отношения.

"Как я уже говорил, наш интерес, стратегическое видение, которое мы должны вести, иметь стратегическое сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, с нашими ближайшими соседями. И наш интерес как с Турцией, так и с Россией, – иметь стратегическое партнерство, которое позволяет стабилизировать отношения с Европейским союзом в долгосрочной перспективе", — сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки.

Французский лидер отметил, что выступает за стратегическое партнерство в сфере обороны, кибербезопасности и об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным несколько раз, в том числе во время своего визита в Санкт-Петербург в мае.

"Я думаю, что мы могли бы обсуждать это в рамках новой совместной архитектуры между Россией и Евросоюзом, которая бы подходила европейскому континенту, и что является нашим интересом, чтобы поддерживать стабильность во всем регионе", — подчеркнул Макрон.

В этом направлении есть много работы, но ее нужно вести, добавил он.

Президент Франции отметил, что ожидает со стороны РФ сигналов о продвижении по разным направлениям, в том числе по части минских соглашений. "В рамках ОБСЕ мы можем продвинуться с Россией, чтобы нормализовать ситуацию и пойти дальше. Речь не идет о том, чтобы забыть то, что произошло за последние годы, это нехороший метод, по моему мнению, и это от нас не ожидают", — сказал Макрон. Он подчеркнул, что считает развитие сотрудничества реальным, и что для этого необходимо желание другой стороны.