Макрон рассказал, что поможет стабилизировать отношения России и Евросоюза

ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что стратегическое партнерство Евросоюза с РФ и Турцией, в том числе в сфере обороны, позволит в долгосрочной перспективе стабилизировать отношения.
Французский лидер отметил, что выступает за стратегическое партнерство в сфере обороны, кибербезопасности и об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным несколько раз, в том числе во время своего визита в Санкт-Петербург в мае.
"Я думаю, что мы могли бы обсуждать это в рамках новой совместной архитектуры между Россией и Евросоюзом, которая бы подходила европейскому континенту, и что является нашим интересом, чтобы поддерживать стабильность во всем регионе", — подчеркнул Макрон.
Президент Франции отметил, что ожидает со стороны РФ сигналов о продвижении по разным направлениям, в том числе по части минских соглашений. "В рамках ОБСЕ мы можем продвинуться с Россией, чтобы нормализовать ситуацию и пойти дальше. Речь не идет о том, чтобы забыть то, что произошло за последние годы, это нехороший метод, по моему мнению, и это от нас не ожидают", — сказал Макрон. Он подчеркнул, что считает развитие сотрудничества реальным, и что для этого необходимо желание другой стороны.