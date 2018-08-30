В Германии неизвестные избили мигранта из Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Трое неизвестных избили мигранта из Сирии железной цепью в немецком Висмаре (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания), сообщает газета Zeit.

По данным газеты, инцидент произошел в среду поздно вечером. Двое нападавших ударили 20-летнего мигранта по лицу, третий бил железной цепью по плечам и ребрам. После того, как мигрант упал на землю, нападавшие стали пинать его ногами. Пострадавший получил перелом носа, а также гематомы.

Отмечается, что нападавшие говорили по-немецки. В настоящий момент их разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в саксонском Хемнице на востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник и вторник акции продолжились.