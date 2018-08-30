В МИД заявили об антироссийской направленности учений НАТО в Норвегии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Учения НАТО, которые пройдут в октябре-ноябре в Северной Атлантике и Норвегии, носят четкую антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У наших границ проводится все больше интенсивных и масштабных учений, в частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантики запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных Вооруженных сил НАТО", — заявила Захарова.

По ее словам, контингенты и техника членов альянса и отдельных стран-партнеров будут задействованы на суше, на море и в воздухе.

"Планируется совершенствование навыков ведение оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций в северных широтах в ходе конфликта, цитирую, "высокой интенсивности с сопоставимым противником". Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность", — резюмировала представитель дипведомства.