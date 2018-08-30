Минюст США не представил ни одного доказательства вины Бутиной, заявил МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минюст США пока не представил ни одного, даже косвенного, доказательства вины арестованной россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях", — сказала она на брифинге.

Она добавила, что Москва требует от Вашингтона незамедлительно прекратить оказывать на Бутину психологическое давление и освободить ее.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

Ранее российские дипломаты экстренно посетили россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".