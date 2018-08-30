Все страны ЕС поддержали продолжение операции "София", заявила Могерини

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Все страны ЕС подтвердили, что морская операция "София" по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов, должна продолжиться, сейчас предстоит решить, как это гарантировать, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини журналистам в Вене.

В четверг в австрийской столице проходят неформальные переговоры глав оборонных ведомств. Накануне состоялось первое заседание, на котором рассматривались, в частности, проблемы миграции.

В среду источники в итальянском минобороны сообщили, что министр обороны Италии Элизабетта Трента на неформальной встрече глав военных ведомств стран Евросоюза представит предложения по пересмотру оперативного плана миссии ЕС "София", призванной противодействовать нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье.

"С июля мы работаем над стратегическим пересмотром операции "София". Это военная операция ЕС, стратегическое значение которой для борьбы с нелегальным трафиком подтвердили все страны ЕС. Нам предстоит также рассмотреть вопрос правил высадки мигрантов, это касается не только операции "Софии", но и более широкой повестки. Я попрошу сегодня министров рассмотреть, как решить эти вопросы, какое у нас имеется политическое пространство для этого, и это требует конструктивной позиции со стороны всех", — заявила Могерини журналистам.

"Военное командование операции нуждается в четких указаниях, в понимании, где действовать. Нужна ясность в правилах (спасения кораблей), и это ответственность министров обороны дать такие указания. Мы не можем позволить такую ситуацию, чтобы военная операция ЕС осталась без ясных инструкций, которым нужно следовать", — добавила она.

"Операция работает, и все страны без исключения подчеркнули, что операция должна продолжаться, мы нуждаемся в ясности и инструкциях для военных структур… Я думаю, что это исходная точка: страны согласны, что ее нужно продолжать, и мы посмотрим, как это гарантировать", — пояснила она журналистам.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил ранее, что Рим настаивает на пересмотре плана операции "в части правил высадки мигрантов, чтобы привести их в полное соответствие с принципом честного разделения обязанностей" между странами ЕС. Такая позиция правительства Италии не находит понимания у ряда ее партнеров по ЕС. В частности, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил в этой связи, что МВД Италии проводит политику в области миграции "за счет всей Европы" и "наносит ущерб европейской идее".

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Основной задачей миссии является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. Утвержденный план операций в рамках миссии истекает в этом году.