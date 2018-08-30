В Мьянме более 63 тысяч человек эвакуировали после прорыва плотины

Девушка на улице города во время наводнения в Мьянме. Архивное фото

Девушка на улице города во время наводнения в Мьянме. Архивное фото

БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Один небольшой город и более 80 деревень оказались под слоем воды от 1,5 до 3 метров, 63 401 человек эвакуирован из зоны бедствия в административном регионе Баго в Мьянме после прорыва в среду плотины Сва Чаунг, сообщает в четверг газета New Light of Myanmar.

Прорыв плотины произошел в результате переполнения одноименного водохранилища дождевой водой. Местные власти сообщили изданию, что внезапное наводнение из-за прорыва плотины привело к жертвам среди местного населения, однако данных о количестве погибших пока от властей не поступало.

Помимо районного центра Сва и еще 87 населенных пунктов вода также затопила два пятикилометровых участка главной междугородней автотрассы Мьянмы, соединяющей крупнейшие города страны – Янгон и Мандалай – со столицей Нейпьидо и частично разрушила один из мостов на трассе. Затопленным также оказался шестикилометровый участок железной дороги Янгон – Мандалай, через который теперь провозят пассажиров поездов на вездеходном армейском транспорте, говорится в сообщении.

Район бедствия в среду вечером посетили вице-президент Мьянмы Генри Ван Тхио и командующий вооруженными силами страны старший генерал Мин Аунг Хлайнг в сопровождении высших чиновников ряда министерств и командующих видов вооруженных сил. На месте был создан штаб спасательной операции, который руководит эвакуацией жителей из затопленных районов и размещением их во временных лагерях беженцев, сообщает издание.

Сильные сезонные дожди в июле — августе переполнили ирригационные водохранилища и резервуары гидроэлектростанций в Таиланде, Лаосе, Мьянме, Камбодже и Вьетнаме. В результате прорыва плотины строящейся электростанции в Лаосе в июле погибли более 40 человек, более 130 человек пропали без вести и более 7000 человек остались без крова.