В Румынии микроавтобус из Молдавии столкнулся с поездом

КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Микроавтобус из Молдавии, в котором находились восемь человек, столкнулся с поездом в румынском уезде Васлуй, два человека были госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба молдавского Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

"Этой ночью микроавтобус с молдавскими номерными знаками столкнулся с поездом на железнодорожном переезде уезда Васлуй в Румынии. По предварительным данным, в транспортном средстве находились восемь человек — граждане Республики Молдова. Шестеро отказались от госпитализации, двое были госпитализированы с различными травмами", — говорится в сообщении.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией и поддерживает связь с властями и спасателями из Васлуя. Причина аварии устанавливается.