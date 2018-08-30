Из Греции экстрадировали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне боевиков

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянин, находившийся в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, экстрадирован из Греции в Россию, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Греции находящегося в международном розыске гражданина России 1988 года рождения, уроженца Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в январе 2014 года он, будучи сторонником религиозно-экстремистской идеологии, выехал в Сирию, где в составе международных террористических организаций участвовал в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, мужчина скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Европейского союза. В январе 2018 года он был задержан в Афинах (Греция) и помещен под предэкстрадиционный арест.

Представленные российскими правоохранителями доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче, уточняется в сообщении. Двадцать девятого августа 2018 года он был экстрадирован в Россию.