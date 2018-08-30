Силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что при обстрелах использовалось стрелковое оружие и гранатометы.