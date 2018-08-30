В США друга Царнаева готовят к экстрадиции в Казахстан

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Казахстанский студент Диас Кадырбаев, осужденный в США по делу братьев Царнаевых, освобожден из тюрьмы после отбытия срока, сообщает телеканал Fox News.

Студенты из Казахстана Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне.

Представитель службы иммиграционного и таможенного контроля США подтвердил, что 24-летний Кадырбаев переведен из тюрьмы под юрисдикцию ведомства для "последующей высылки" в Казахстан.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Погибли три человека, более 200 были ранены. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года вынесла в отношении Джохара Царнаева вердикт о смертной казни. В августе его адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.

По сведениям властей США, Тажаяков и Кадырбаев, знавшие Джохара Царнаева, через три дня после взрывов избавились от принадлежавших ему рюкзака с пиротехникой и ноутбука, что существенно затруднило расследование теракта. Утверждается, что молодые люди сделали это после того, как увидели в выпуске новостей фотографии братьев Царнаевых.