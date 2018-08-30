В Южной Корее заявили о договоренности создать горячую линию с ВВС России

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости. Россия и Южная Корея договорились об установлении горячей линии связи между Военно-воздушными силами двух стран и расширении сотрудничества в военной области, говорится в распространенном в четверг в Сеуле сообщении южнокорейского министерства обороны.

По данным южнокорейского ведомства, договоренность достигнута еще 28 августа в Москве в рамках "стратегического диалога" в области обороны с участием заместителя главы военного ведомства Республики Корея Со Чжу Сока и замглавы Минобороны РФ Александра Фомина.

"С учетом важности южнокорейско-российских отношений стороны договорились о повышении стратегического диалога до уровня заместителей министерств обороны, а также установлении прямой линии связи между ВВС", — говорится в сообщении.

В середине июля Южная Корея выразила протест России, утверждая, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС вторглись в в опознавательную зону ПВО этой страны. По данным министерства обороны России, два стратегических ракетоносца Ту-95МС российских ВВС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители Республики Корея и Японии.

Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. Министерство обороны России заявило, что все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.