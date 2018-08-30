США не спастись от российского оружия, заявили в Пентагоне

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. Слова военного передает издание Military Times.
Также О'Шонесси призвал полностью поменять оборонную стратегию Соединенных Штатов.
"Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника", — добавил он.
Кроме того, генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием. В частности, по его словам, министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой для того, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.
В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам обратил внимание глава Стратегического командования американского Минобороны генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.