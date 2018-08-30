"Придется умирать": в Латвии приняли новый проект системы здравоохранения

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство Латвии приняло новый проект реформы здравоохранения, который изменяет порядок доступа граждан страны к финансируемым государством медуслугам, пишет Sputnik Латвия.

С первого сентября жители Латвии, у которых нет трудовых договоров с работодателями, должны будут делать добровольные взносы в государственный бюджет (51,6 евро в 2018 году, 154,8 евро в 2019 году и 258 евро в 2020 году).

В противном случае у них будет доступ только к минимальному набору медуслуг, в частности, неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача (но без выписки направлений на обследования и анализов), лекарства и медицинское оборудование, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.

Медики и эксперты выступили с критикой подобной реформы. Вице-президент Латвийского общества врачей Марис Плявиньш считает, что многие жители не станут платить новый налог, рискуя собственным здоровьем. По его словам, это грозит запусканием болезней, а также различными социальными проблемами.

Профессор Рижского университета им. П. Страдиня Гиртс Бригис считает, что, по сути, врачам придется разделять пациентов на тех, кого "можно будет вылечить, и тех, кому придется умирать".

"Человек приходит к семейному врачу, тот обнаруживает, что пациент не платит налоги, но у него подозрение на рак, надо сделать кучу дорогих исследований. И что должен предложить врач? Сказать: идите домой или добывайте где хотите деньги", — недоумевает Бригис.

Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша считает, что на данный момент количество жителей страны, которые будут должны заплатить налог, не превышает 30 тысяч человек, однако по оценкам профессора Бригиса, речь идет о сотнях тысяч латвийцев.