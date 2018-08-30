Дочери Порошенко не поступили ни в один из вузов Украины

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не поступили ни в один из украинских вузов, сообщает Strana.ua.

Отмечается, что в этом году 18-летние девушки-близнецы закончили Concord College, после чего вернулись на Украину.

Журналисты издания попытались найти дочерей Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

Ранее пресс-служба жены Порошенко обещала обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки. Однако за два дня до первого сентября никаких публикаций не последовало.

По версии издания, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции, где учился их старший брат Алексей Порошенко.