Американский эксперт объяснил, как новые космические силы навредят США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военный эксперт Лорен Томпсон в статье для журнала Forbes заявил, что создание космических войск лишь навредит обороноспособности США.

По его мнению, Соединенным Штатам стоит сохранить текущую военную структуру, лишь слегка ее улучшив. Для обоснования своего утверждения он привел ряд причин, почему создание космических сил может оказаться провальной идеей.

Прежде всего, пишет Томпсон, космические силы будут нарушать ключевые отношения между военным ведомствами. Армия США крайне зависима от орбитальных систем, геолокации и спутниковой связи, а создание нового вида войск нарушит связи, которые выстраивались на протяжении долгих лет.

Помимо этого, считает эксперт, на пути сотрудничества между разными подразделениями появятся новые барьеры, что может привести к плохому взаимодействию. В качестве примера он приводит теракт 11 сентября 2001 года, одной из причин которого стал плохой обмен информацией между ведомствами.

При этом новые космические силы никак не смогут обеспечивать себя ресурсами и будут забирать их у других структур. В частности, для нового ведомства будет нужна новая военная доктрина, гражданский и военный персонал, специальные организации поддержки, а также своя униформа. Все это будет стоить миллиарды долларов, предупреждает эксперт.

К тому же, по мнению Томпсона, космические силы при своей очень узкой направленности будут слишком зависимы от промышленности. Подразделению понадобится поддержка сторонних частных компаний в техническом аспекте, консалтинге, аудите и других сферах.

Кроме того, новые космические силы будут дублировать функции других ведомств. К примеру, по мнению Томпсона, ВВС США вряд ли откажутся от выполнения задач по борьбе с киберугрозами, поэтому космическим силам придется создавать свои собственные схожие организации и конкурировать за квалицированных сотрудников с другими ведомствами.

Томпсон также отмечает, что после создания космических сил другие ведомства перестанут обращать внимание на космос, и впоследствии этой сферой будет заниматься только одна структура, изолированная от всех.

Но космические силы не смогут существовать без помощи других ведомств, считает эксперт. В космосе летают уязвимые спутники, которые двигаются по известным маршрутам, их можно усилить, но нельзя научить обороняться, поэтому космическим силам крайне необходимо взаимодействовать с другими подразделениями, которые будут их защищать.

В заключение Томпсон пишет, что, скорее всего, идея создания новых космических сил вскоре будет отвергнута, поскольку обороноспособности США может быть нанесен серьезный ущерб.