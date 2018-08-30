РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Американский эксперт объяснил, как новые космические силы навредят США

(обновлено: 03:34 30.08.2018)
02692
© AP Photo / NASA/Bill IngallsЗапуск ракеты Atlas V с базы ВВС США Вандеберг. Архивное фотоЗапуск ракеты Atlas V с базы ВВС США Вандеберг. Архивное фото
© AP Photo / NASA/Bill Ingalls

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военный эксперт Лорен Томпсон в статье для журнала Forbes заявил, что создание космических войск лишь навредит обороноспособности США.

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото
© AFP 2018
Американский военный рассказал, почему США теряют мировое господство
По его мнению, Соединенным Штатам стоит сохранить текущую военную структуру, лишь слегка ее улучшив. Для обоснования своего утверждения он привел ряд причин, почему создание космических сил может оказаться провальной идеей.

Прежде всего, пишет Томпсон, космические силы будут нарушать ключевые отношения между военным ведомствами. Армия США крайне зависима от орбитальных систем, геолокации и спутниковой связи, а создание нового вида войск нарушит связи, которые выстраивались на протяжении долгих лет.

Помимо этого, считает эксперт, на пути сотрудничества между разными подразделениями появятся новые барьеры, что может привести к плохому взаимодействию. В качестве примера он приводит теракт 11 сентября 2001 года, одной из причин которого стал плохой обмен информацией между ведомствами.

При этом новые космические силы никак не смогут обеспечивать себя ресурсами и будут забирать их у других структур. В частности, для нового ведомства будет нужна новая военная доктрина, гражданский и военный персонал, специальные организации поддержки, а также своя униформа. Все это будет стоить миллиарды долларов, предупреждает эксперт.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
"Черная дыра": в Сети высмеяли команду Трампа за логотипы космических войск
К тому же, по мнению Томпсона, космические силы при своей очень узкой направленности будут слишком зависимы от промышленности. Подразделению понадобится поддержка сторонних частных компаний в техническом аспекте, консалтинге, аудите и других сферах.

Кроме того, новые космические силы будут дублировать функции других ведомств. К примеру, по мнению Томпсона, ВВС США вряд ли откажутся от выполнения задач по борьбе с киберугрозами, поэтому космическим силам придется создавать свои собственные схожие организации и конкурировать за квалицированных сотрудников с другими ведомствами.

Томпсон также отмечает, что после создания космических сил другие ведомства перестанут обращать внимание на космос, и впоследствии этой сферой будет заниматься только одна структура, изолированная от всех.

Но космические силы не смогут существовать без помощи других ведомств, считает эксперт. В космосе летают уязвимые спутники, которые двигаются по известным маршрутам, их можно усилить, но нельзя научить обороняться, поэтому космическим силам крайне необходимо взаимодействовать с другими подразделениями, которые будут их защищать.

В заключение Томпсон пишет, что, скорее всего, идея создания новых космических сил вскоре будет отвергнута, поскольку обороноспособности США может быть нанесен серьезный ущерб.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена