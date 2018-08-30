Пентагон на бумаге "исправил" почти 20 дефектов истребителя F-35

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Комиссия Пентагона, оценивавшая развитие проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35, без видимых оснований переквалифицировала ряд недоработок из критичных во второстепенные, сообщает неправительственная организация Project On Government Oversight (POGO) со ссылкой на документы военных.

В июне главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщило о 966 "явных недоработках" в существующем проекте F-35. Из них более 110 относились к первой категории, то есть "могли повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации воздушного судна.

Как следует из доклада активистов, на заседании комиссии из первой во вторую категорию были перемещены сразу 19 дефектов, в том числе в системе аварийного оповещения для катапультирования пилота. При этом комиссия не предложила плана по устранению по меньшей мере десяти дефектов, пересмотренных с точки зрения снижения важности.

Автор доклада Дэн Грэзьер полагает, что кураторы проекта таким образом хотят "избавиться" от критических недочетов в преддверии решения о серийном производстве F-35, которое должно быть принято в октябре 2019 года.