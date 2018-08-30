Бутину вынуждают бодрствовать с часу до трех ночи и не пускают на улицу

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Находящуюся в американской тюрьме россиянку Марию Бутину содержат в режиме, при котором она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи, говорится в сообщении посольства России в США.

"В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи. Это единственный период, когда она может покинуть камеру. На свежий воздух ее не выводят", — сказано в сообщении по итогам очередного визита российских дипломатов к Бутиной 29 августа.

В посольстве подобный подход расценивают как способ оказания давления на россиянку.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

В минувшую субботу российские дипломаты экстренно посетили россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.