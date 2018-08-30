Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что КНР давит на КНДР из-за собственных разногласий с Вашингтоном.Twitter.
"Тем не менее, президент (Трамп — ред.) считает, что его отношения с (северокорейским лидером — ред.) Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые", — отмечается в заявлении.
"Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в свое время между президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином. Их отношения и связи остаются очень крепкими", — добавили в Белом доме.