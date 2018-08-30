Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что КНР давит на КНДР из-за собственных разногласий с Вашингтоном.

"Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших (американских- ред.) крупных торговых разногласий с правительством Китая. В то же время мы также знаем, что Китай предоставляет Северной Корее значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и разные продукты. Это не помогает делу!" — говорится в заявлении Белого дома, которое Трамп разместил в своем Twitter

"Тем не менее, президент (Трамп — ред.) считает, что его отношения с (северокорейским лидером — ред.) Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые", — отмечается в заявлении.

"Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в свое время между президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином. Их отношения и связи остаются очень крепкими", — добавили в Белом доме.