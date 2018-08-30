РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Киев продает "оборонку" Китаю. США называют это предательством

(обновлено: 08:05 30.08.2018)
120192
© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в ПекинеДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Между Вашингтоном и Киевом разгорается скандал. В США возмущены: Украина тратит деньги американских налогоплательщиков и тут же наносит "удар в спину", укрепляя китайский флот. Дело в том, что газета China Daily сообщила о военных учениях с участием нового китайского авианосца и самолетов JL-10 с двигателями украинского производства. И это далеко не первый случай, когда Киев подозревают в продаже военных технологий "недружественным режимам". Вот только американцы замечают и осуждают не каждую подобную сделку.

"И нам запрещают, и сами не покупают"

Реактивные двигатели всегда были слабым местом китайской авиационной промышленности. После безуспешных попыток создать собственные моторы или скопировать зарубежные образцы Пекин решил их импортировать. Предложение украинского "Мотор Сич" показалось привлекательным. Четыре года назад Китай уже закупал на Украине дизельные двигатели, газовые турбины для миноносцев Luyang-2 и Luyang-3, приобрел два десантных корабля "Зубр". А в 2016 году государственный концерн "Укроборонпром" продал Пекину три самолета-заправщика Ил-78М. В Поднебесной сложилось мнение об Украине как надежном поставщике военной продукции.

С "Мотор Сич" китайцы тоже неплохо знакомы. Два года назад они выкупили у олигарха и депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева контрольный пакет акций предприятия, но украинские правоохранители заблокировали сделку. Похоже, это не сильно расстроило китайцев, и они тут же заключили соглашение с "Мотор Сич" о поставках 250 двигателей на сумму 380 миллионов долларов. Успели получить только двадцать.

© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич", на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич", на выставке Aviation Expo China в Пекине

Теперь, когда Вашингтон узнал о сделке, взаимовыгодной торговле может прийти конец. Бывший советник комитета сената по международным отношениям Уильям Триплетт назвал украино-китайские договоренности предательством. С ним согласились некоторые чиновники, призвав Белый дом надавить на Киев. Все это произошло на фоне решения о выделении Украине 250 миллионов долларов на военные нужды.

В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
В США уличили Украину в предательстве из-за поставок двигателей в Китай

В ответ на обвинения лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что никакие законы не нарушены, а без контрактов с китайцами "Мотор Сич" просто разорится. "Нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают", — попенял он американцам.

Ничего незаконного в поставках авиадвигателей в Китай не увидели и опрошенные РИА Новости российские эксперты. "Это обычная коммерческая сделка, за которую Украина хочет получить деньги. Запрещать поставки чувствительных технологий или вооружений в какие-либо страны может только Совет Безопасности ООН. Китай не под эмбарго. Если уж говорить о нарушении Киевом неких норм, то только этических по отношению к американцам", — пояснил РИА Новости замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант в запасе Евгений Бужинский видит в сотрудничестве Киева с американским "геополитическим конкурентом" потребность в новых рынках сбыта для невостребованной продукции. "Основным покупателем украинских военных технологий была Россия. Сейчас Киев остался без наших заказов", — пояснил он РИА Новости. Эксперт полагает, что после окрика из Вашингтона украинцам придется свернуть сотрудничество с Китаем.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
США могут отказаться от военной помощи Украине из-за Китая, считают в ЦАМТО

Корейские ракеты на украинских двигателях

Киев упрекают не только в этом. Год назад газета The New York Times сообщила, что КНДР добилась прорыва в развитии ракетной программы благодаря украинскому "Южмашу". Авторы публикации утверждали, что это предприятие изготовило двигатели РД-250 для северокорейских баллистических ракет. В подтверждение приводилось фото запусков. "РД-250 работают на жидком топливе и производятся в основном на украинском предприятии в Днепре", — пояснялось в статье.

Резолюция Совбеза ООН запрещает поставлять Северной Корее военное оборудование и чувствительные технологии, но авторы статьи не исключили, что Пхеньян приобрел украинские ракетные двигатели на черном рынке. В ситуацию вмешался Госдепартамент США, пообещав разобраться и принять меры. В итоге скандал замяли.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
В ООН рассказали о позиции Украины по данным о поставке технологий в КНДР

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин видит в том эпизоде проявление плачевного состояния ВПК Украины. "Сотрудники "Южмаша" ездили в командировки в КНДР, большого секрета в этом не было. Предприятию необходимо было как-то выживать. Многим ясно, что без украинских двигателей Пхеньян не смог бы испытать баллистические ракеты, но официальных подтверждений этому нет. Украину не стали наказывать, списав все на наследие Виктора Януковича", — объясняет он РИА Новости.

Впервые о партнерстве Киева и Пхеньяна заговорили в 2009 году, когда в Таиланде задержали самолет Ил-76, следовавший из столицы КНДР на Украину с 35 тоннами вооружений и боеприпасов на борту, включая ручные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. В ситуации безуспешно пытались разобраться власти нескольких стран. Подозреваемыми по делу проходили украинские граждане Юрий Лунев и Игорь Карев-Попов, но никаких мер против них не было предпринято.

Тайные поставки в Африку и сомалийские пираты

Самая загадочная история с поставками за рубеж украинской военной техники произошла осенью 2008 года. Сомалийские пираты захватили в Индийском океане принадлежащий Украине сухогруз "Фаина". Бандиты не сразу поняли, с кем имеют дело, так как судно следовало под флагом Белиза, государства в Центральной Америке. На его борту находились 33 танка Т-72, гранатометы и зенитные установки.

© Фото : US NavyУкраинское судно "Фаина", захваченное сомалийскими пиратами в Индийском океане. 2008 год
© Фото : US Navy
Украинское судно "Фаина", захваченное сомалийскими пиратами в Индийском океане. 2008 год

Экипаж "Фаины" пытался объяснить пиратам, что эта военная техника предназначена для Кении: продавец — госпредприятие "Укрспецэкспорт", покупатель — кенийские власти. Но это только раззадорило сомалийцев, и они потребовали 35 миллионов долларов за освобождение судна и членов экипажа. После длительных переговоров с властями Украины пираты согласились снизить сумму выкупа до пяти миллионов, в итоге сторговались на 3,2 миллиона. "Фаина" находилась в плену полгода.

Украинские военнослужащие с минометом. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Порох, прощай. Как украинская армия осталась без боеприпасов

Через неделю после освобождения сухогруз прибыл в Кению. Не успели его разгрузить, как разгорелся новый скандал. Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы Госдепа США, из которых следовало, что "Фаина" по согласованию с Вашингтоном везла военную технику вовсе не в Кению, куда поставки разрешены, а вопреки требованию ООН — в Южный Судан. К документам прилагались изображения со спутников, подтверждавшие дальнейшую транспортировку украинских вооружений по железной дороге именно в эту страну. Киев все обвинения отвергал.

Вашингтон долго выступал на стороне южносуданцев и искал обходные пути, чтобы помочь им военной техникой. По версии Wikileaks, именно американцы задействовали Украину и Кению в поставках оружия режиму в Джубе.

"Кенийские военные подтвердили, что они были конечными покупателями украинской военной техники, но наблюдателям было понятно: ничего они у Киева не закупают. После этого в СМИ появлялись сообщения о том, что украинские военные учат южносуданцев обращаться с военной техникой", — рассказывает Вадим Козюлин.

Украинское оружие для повстанцев в Сирии

США использовали Украину и для снабжения оружием сирийских повстанцев в борьбе с "Исламским государством"*. К такому выводу пришли журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В опубликованном в прошлом году отчете организации говорится, что с 2015 года американцы поставили в Сирию вооружений на сумму 2,2 миллиарда долларов. Помимо Украины, в схеме участвовали Румыния, Чехия, Босния, Сербия, Польша, Хорватия.

Боец сирийской оппозиции. Архивное фото
© AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File
OCCRP: США поставят оппозиции в Сирии оружие советского образца

Официально военное снаряжение уходило не в Сирию. Его получателями выступали Командование специальных операций США (SOCOM) и военная научно-исследовательская организация Picatinny Arsenal. Сначала техника переправлялась в Турцию, Иорданию и Кувейт, а затем распределялась среди повстанцев на севере и юге Сирии.

Оборонная продукция для Киева — важный источник доходов. Возможно, поэтому американцы нередко закрывают глаза на то, что Украина продает чувствительные технологии их конкурентам. "В Вашингтоне понимают, что в противном случае им самим придется раскошелиться", — заключает Козюлин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
garleg
От жеж зрадники якии. Хозяева не простят.
08:28
30.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена