В Словакии призвали помолиться за налаживание диалога между Россией и США

ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Сегодня надо надеяться на встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и молиться, чтобы наладился диалог двух сверхдержав, заявил в среду спикер парламента Словакии Андрей Данко.

"К сожалению, люди имеют короткую память даже на новейшую историю. Некоторые наши современники забыли о том, какие надежды все связывали с саммитами Горбачева и Рейгана. Почему бы мы сейчас не могли столь же искренне питать надежды на встречи Трампа и Путина? Надо молиться за то, чтобы две сверхдержавы вели диалог, чтобы более малые народы, как мы, могли развивать свои государства", — сказал Данко в выступлении на митинге в городе Банска-Бистрица, посвященном 74-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания.

По словам спикера, каждая словацкая семья хранит свои предания о том периоде, но в целом в обществе порой наблюдается безразличие к тому, что происходило в 1944-1945 годах. "Подобную фатальную потерю исторической памяти мы не можем себе позволить", — подчеркнул Данко, выступление которого транслировал сетевой канал Tablet.TV.

"Некоторые манипуляторы со всех сторон атакуют нашу историю, ставят ее под сомнение, оговаривают. Тем интенсивнее необходимо защищать правду, объяснять людям, что было на самом деле, опираясь при этом на точную информацию", — сказал Данко. По его словам, необходимо провести четкую границу между фашизмом, национализмом и народничеством.

Под националистскими и экстремистскими лозунгами в 2016 году в состав парламента Словакии попала крайне правая партия "Котлеба – Народная партия Наша Словакия" (КНПНС), члены которой не скрывают свои антисемитские и антицыганские воззрения, а также открыто провозглашают себя последователями дела президента Первой Словацкой республики (1939-1945 годы) Йозефа Тисо, который был казнен в 1947 году за сотрудничество с главарями нацистской Германии.

В настоящее время Генпрокуратура Словакии рассматривает обращение о запрете деятельности КНПНС.