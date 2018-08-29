В Словакии призвали помолиться за налаживание диалога между Россией и США

ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Сегодня надо надеяться на встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и молиться, чтобы наладился диалог двух сверхдержав, заявил в среду спикер парламента Словакии Андрей Данко.
По словам спикера, каждая словацкая семья хранит свои предания о том периоде, но в целом в обществе порой наблюдается безразличие к тому, что происходило в 1944-1945 годах. "Подобную фатальную потерю исторической памяти мы не можем себе позволить", — подчеркнул Данко, выступление которого транслировал сетевой канал Tablet.TV.
"Некоторые манипуляторы со всех сторон атакуют нашу историю, ставят ее под сомнение, оговаривают. Тем интенсивнее необходимо защищать правду, объяснять людям, что было на самом деле, опираясь при этом на точную информацию", — сказал Данко. По его словам, необходимо провести четкую границу между фашизмом, национализмом и народничеством.
В настоящее время Генпрокуратура Словакии рассматривает обращение о запрете деятельности КНПНС.