В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев в подготовке теракта на единственном пункте пропуска "Станица Луганская" между территорией подконтрольной ВС Украины и ЛНР.
"По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"МГБ получены поименные списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии", — сообщили в МГБ. В ведомстве добавили, что список журналистов опубликован на сайте МГБ ЛНР.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>