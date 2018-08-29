В ЛНР опасаются эскалации после закрытия КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики опасаются эскалации конфликта в Донбассе после закрытия единственного пункта пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией в Станице Луганской, заявила журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока.
"Мы расцениваем данный шаг как целенаправленное создание социального напряжения, эскалацию обстановки на линии разграничения. Считаем недопустимым препятствовать населению передвигаться через единственный пункт пропуска в первые дни учебного года, когда многие люди возвращаются домой из отпусков и с каникул", – заявила представитель министерства.
Она подчеркнула, что ЛНР со своей стороны закрывать пропускной пункт не будет до согласования этого вопроса в Минске. По ее словам, МИД ЛНР располагает информацией о том, что в начале сентября запланирован визит координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша в Донбасс, и не исключила, что таким образом Киев пытается его сорвать.