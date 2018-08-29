В ЛНР опасаются эскалации после закрытия КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики опасаются эскалации конфликта в Донбассе после закрытия единственного пункта пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией в Станице Луганской, заявила журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока.

Ранее пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщила, что контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПП "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября. Закрытие пункта пропуска связано с проведением ремонтных работ. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу не принимала решения о закрытии КПП.

"Мы расцениваем данный шаг как целенаправленное создание социального напряжения, эскалацию обстановки на линии разграничения. Считаем недопустимым препятствовать населению передвигаться через единственный пункт пропуска в первые дни учебного года, когда многие люди возвращаются домой из отпусков и с каникул", – заявила представитель министерства.

Она подчеркнула, что ЛНР со своей стороны закрывать пропускной пункт не будет до согласования этого вопроса в Минске. По ее словам, МИД ЛНР располагает информацией о том, что в начале сентября запланирован визит координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша в Донбасс, и не исключила, что таким образом Киев пытается его сорвать.