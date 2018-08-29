Глава МИД Франции назвал разговор о миссии ООН в Донбассе преждевременным

ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает преждевременным и даже контрпродуктивным обсуждать сейчас отправку миссии ООН в Донбасс.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Без политической воли на месте обсуждать предполагаемую миссию ООН преждевременно, даже контрпродуктивно. Мы не можем вести операцию по поддержанию мира, если мира еще нет", — сказал Ле Дриан, выступая перед французскими послами в Париже.

Министр отметил, что конфликт на востоке Украины по-прежнему остается точкой разрыва между ЕС и РФ, свидетельство тому — продление санкций. Столкновения в Донбассе стали менее интенсивными, но в них продолжают гибнуть люди, добавил он.

"Вместе с Германией во время правительственной встречи в июне в Берлине мы взяли обязательства мобилизовать стороны для продвижения, чтобы попробовать восстановить доверие. То есть прекратить огонь, отвести тяжелые вооружения, продвинуться в политическом плане", — сказал Ле Дриан, в очередной раз подчеркнув важность выполнения минских соглашений.