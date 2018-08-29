В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Городской совет Лос-Анджелеса (штат Калифорния) принял решение переименовать одну из улиц города в честь 44-го президента США Барака Обамы, сообщил мэр Эрик Гарчетти.

"Официально: городской совет проголосовал за переименование дороги Родео в бульвар Обамы! Мы рады, что это станет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии (бывшего — ред.) президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по городу", — написал мэр на странице в Twitter

Дорога Родео находится в юго-западной части Лос-Анджелеса, ее протяженность составляет около 5,5 километра.

Обама занимал должность президента США с 2009 по 2017 годы. Лос-Анджелес не является родным для него городом, бывший глава государства родился на Гавайях, а затем долгие годы жил и работал в Чикаго. Однако, как и большинство жителей города и штата Калифорния, он является сторонником Демократической партии США.