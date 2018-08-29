Украинские организации заявили о желании восстановить связи с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские общественные организации заинтересованы в восстановлении связей с Крымом, сообщил вице-премьер правительства региона — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"На нас выходят украинские общественные организации, которые просят о восстановлении связей по линии общественной дипломатии, по линии гражданского общества. Это украинские общественные организации, которые были настроены на поддержку событий Майдана и послемайдановских, но сейчас прозревают", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"

По его словам, украинские общественники устали от того, что киевские власти "обрезают" самые обычные пути общения, которые обязательно должны существовать между народами России и Украины.

Мурадов подчеркнул, что между Россией и Украиной сложились многомилионные родственные связи.

"Мы будем работать с украинскими общественными организациями. Их можем принять в Москве, если они не готовы в Крым приехать, можем провести любые переговоры, как доводить объективную информацию о Крыме, о России, о наших намерениях до украинского народа", — сказал Мурадов.

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