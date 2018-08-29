Украинские организации заявили о желании восстановить связи с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские общественные организации заинтересованы в восстановлении связей с Крымом, сообщил вице-премьер правительства региона — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
По его словам, украинские общественники устали от того, что киевские власти "обрезают" самые обычные пути общения, которые обязательно должны существовать между народами России и Украины.
Мурадов подчеркнул, что между Россией и Украиной сложились многомилионные родственные связи.
"Мы будем работать с украинскими общественными организациями. Их можем принять в Москве, если они не готовы в Крым приехать, можем провести любые переговоры, как доводить объективную информацию о Крыме, о России, о наших намерениях до украинского народа", — сказал Мурадов.
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