В ДНР назвали пожар около КПП Новотроицкое провокацией силовиков

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Пожар в подконтрольном Киеву поселке Новотроицкое, из-за которого был закрыт один из пунктов пропуска в Донбассе, устроили сами украинские силовики, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Ранее пресс-служба специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщила, что КПП в подконтрольном Киеву поселке Новотроицкое в Донбассе временно закрыт из-за пожаров.

"С целью провоцирования нас на ведение огня, а также прекращения перемещения мирных жителей, украинская сторона умышленно создает препятствия на пунктах пропуска через линию разграничения", — заявил представитель командования ДНР.

По его словам, траву вблизи пункта пропуска украинские силовики подожгли специально, чтобы закрыть КПП. "Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт умышленного создания угрозы мирным жителям украинскими силовиками, а также принять меры к скорейшему открытию пункта перехода линии соприкосновения для мирных жителей Донбасса", — добавили в командовании ДНР.