Суд в Киеве оставил Надежду Савченко под арестом

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в среду отказался изменить депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко меру пресечения с ареста на домашний арест.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева в четверг оставил под арестом Савченко до 7 сентября. Защита депутата обратилась в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.

"В удовлетворении ходатайства защитника… об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на домашний арест или применение личного поручительства отказать", — объявил решение судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

После объявления решения, присутствовавшие в зале сторонники депутата начали кричать "Позор!".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.