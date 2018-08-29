Антироссийские санкции ведут к проигрышу, считает президент Чехии

ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Антироссийские санкции, как и любые санкции, ведут к проигрышу обеих сторон, заявил в среду чешский президент Милош Земан, выступая перед послами республики.

"Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны", — заявил Земан.

По его словам, из-за санкций многое теряют как Евросоюз, так и Россия. Бесполезность санкций наглядно проявилась, например, в отношениях США и Кубы. Вашингтон пытался с помощью санкций свергнуть правящий режим на Кубе, но так и не добился своего, подчеркнул Земан, отрывки из выступления которого показали сетевые ТВ-каналы.

По мнению Земана, нет смысла дальше продолжать антироссийские санкции, пришла пора говорить об их результатах. Кроме того, он в очередной раз высмеял тех, кто называет его "российским или китайским агентом".

В своем выступлении глава Чехии также высказался за продолжение участия республики в небоевой миссии НАТО в Афганистане в связи с тем, что после недавней гибели в этой стране трех чешских военнослужащих некоторые политики поставили под сомнение необходимость дальнейшего пребывания там.

"В Афганистане мы защищаем Чехию перед риском тех террористических актов, которые произошли в США, в Западной Европе и в некоторых других частях света. В Кабуле сражаются и за Прагу. Это в национальных интересах Чехии", — заявил Земан.

Президент также отметил более активное участие чешских представителей в дебатах в рамках Евросоюза по вопросам миграции и будущего развития организации. Важную роль, по его мнению, играют также совместные действия в ЕС стран, входящих в Вышеградскую группу (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

"Вышеградская группа, как единое целое, сумела добиться того, что (канцлер ФРГ) Ангела Меркель недавно заявила, что квоты на беженцев были ошибкой. Предупреждаю тех, кто призывает распустить Вышеградскую группу. Это было бы грубой политической ошибкой, которая ослабила бы позиции Чехии на международной арене", — сказал Земан.