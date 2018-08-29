Трамп призвал не читать СМИ, ссылающиеся на данные "анонимных источников"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал не читать материалы в СМИ, которые ссылаются на "анонимные источники", после того, как несколько дней назад один из источников телеканала CNN признался в недостоверности переданной телеканалу информации.

"Факт в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они – фикция, выдуманная фейковыми медиа. Взгляните на ту ложь, которой стал CNN. Их поймали с поличным!, — написал в Twitter американский президент, — Когда вы видите анонимный источник, перестаньте читать эту историю".

Ранее Лэнни Дэвис, юрист бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, рассказал, что он являлся одним из анонимных источников в материале CNN о готовности последнего дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. Телеканал утверждал, что нынешний президент США знал о намерении его сына Дональда Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Трамп позднее отрицал, что знал об этом.

В интервью газете Washington Post в воскресенье Дэвис заявил, что не может с достоверностью сказать, имел ли президент такую информацию.

"Я должен был быть более понятным, в том числе, с вами, что я не мог независимо подтвердить то, что произошло. Я сожалею о своей ошибке", — приводит газета слова юриста, отмечая, что он был только одним из источников телеканала. Представители CNN заявили, что остаются уверенными в своем материале.

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.