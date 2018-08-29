Чавушоглу заявил, что вступление в ЕС остается приоритетом для Турции

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турция считает членство ЕС своим приоритетом и после перехода к президентской системе правления, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Членство в ЕС всегда было нашим приоритетом, во всех программах, этот приоритет остается при переходе на президентскую систему. Мы возобновим переговоры по новому таможенному союзу и визам, продолжаем работу по шести критериям (для перехода на безвизовый режим с ЕС). Мы хотим получить ответ от ЕС на наши усилия, мы против препятствий по политическим причинам. Ждем большей поддержки от ЕС", — сказал Чавушоглу журналистам по итогам заседания группы по реформам в рамках процесса вступления Турции в ЕС.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.