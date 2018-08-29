В Донбассе временно закрыли КПП "Новотроицкое" из-за пожаров

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (250)

Ситуация на КПП в Донбассе. Архивное фото

Ситуация на КПП в Донбассе. Архивное фото

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. КПП в подконтрольном Киеву поселке Новотроицкое в Донбассе временно закрыт из-за пожаров, сообщила в среду пресс-служба специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

По наблюдениям СММ #ОБСЕ, КПВВ в подконтрольном правительству Новотроицком временно закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин в данном районе. pic.twitter.com/ZgNUTkenAU — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 августа 2018 г.

"По наблюдениям СММ ОБСЕ, КПВВ (КПП — ред.) в подконтрольном правительству (Украины – ред.) Новотроицком временно закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин в данном районе", — говорится в сообщении миссии в Twitter.