ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Столкновение французских и британских моряков в заливе у берегов Нормандии привело к повреждениям шотландского судна, профессиональные объединения требуют обеспечить промысловикам госзащиту.
"То, что произошло в заливе с участием французских рыбаков – ужасно. Мы пытались обсуждать проблему как взрослые люди, но этого не получилось. Это не сулит ничего хорошего для будущего. Французские ВМС причастны к этому – они стоят и наблюдают за причинением преступного ущерба", — прокомментировали инцидент в Ассоциации рыбопромышленников Шотландии.
При инциденте пострадало приписанное к одному из шотландских портов судно Honeybourne 3. Среди моряков пострадавших нет.
Национальная федерация объединений рыбаков заявила, что обратилась к правительству Великобритании с просьбой о помощи.
Поддержала британских рыбаков и европарламентарий от Шотландии баронесса Ношина Мобарик.
"Не может быть приемлемой атака на британские суда, которые ловят рыбу на законных основаниях. Это подвергает жизни людей риску. Я подниму этот вопрос перед профильным еврокомиссаром", — написала Мобарик в Twitter.
Ранее глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф заявлял журналистам, что французы вошли в контакт с британцами, чтобы помешать им работать. По его словам, после столкновения британские рыбаки в конце концов покинули район, который французы считают спорным. Рогофф обвинил британцев в нарушении промысловых границ.