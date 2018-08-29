ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Столкновение французских и британских моряков в заливе у берегов Нормандии привело к повреждениям шотландского судна, профессиональные объединения требуют обеспечить промысловикам госзащиту.

Конфликт начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками пошла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову. Накануне французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров, допустив несколько столкновений и закидав конкурентов камнями.

"То, что произошло в заливе с участием французских рыбаков – ужасно. Мы пытались обсуждать проблему как взрослые люди, но этого не получилось. Это не сулит ничего хорошего для будущего. Французские ВМС причастны к этому – они стоят и наблюдают за причинением преступного ущерба", — прокомментировали инцидент в Ассоциации рыбопромышленников Шотландии.

При инциденте пострадало приписанное к одному из шотландских портов судно Honeybourne 3. Среди моряков пострадавших нет.

Национальная федерация объединений рыбаков заявила, что обратилась к правительству Великобритании с просьбой о помощи.

"Мы обратились к британскому правительству и попросили о защите наших судов. Споры должны разрешаться за столом переговоров, а не в море, где могут пострадать люди", — заявил журналистам глава федерации Барри Деас.

Поддержала британских рыбаков и европарламентарий от Шотландии баронесса Ношина Мобарик.

"Не может быть приемлемой атака на британские суда, которые ловят рыбу на законных основаниях. Это подвергает жизни людей риску. Я подниму этот вопрос перед профильным еврокомиссаром", — написала Мобарик в Twitter.

Ранее глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф заявлял журналистам, что французы вошли в контакт с британцами, чтобы помешать им работать. По его словам, после столкновения британские рыбаки в конце концов покинули район, который французы считают спорным. Рогофф обвинил британцев в нарушении промысловых границ.