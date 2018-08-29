На Украине закрыли дела против членов экипажа судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Судебные дела о привлечении экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" к административной ответственности закрыты. Об этом сообщил Максим Могильницкий — руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", юристы которого представляют интересы рыбаков.

"Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" нет ровным счетом никаких оснований", — сказал он РИА Новости.

Адвокат напомнил, что экипажу инкриминировали незаконное пересечение государственной границы. Рыбаков дважды не выпускали за пределы страны: в первый раз на пункте "Гоптовка", второй — в аэропорту "Жуляны". В качестве причины называлось наличие у подозреваемых российских паспортов.

По словам Могильницкого, пограничники так и не сумели доказать незаконность попытки пересечения границы.

"Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу <…>. Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют им вернуться домой", — подчеркнул адвокат.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. Все десять членов экипажа имеют российский паспорт, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировались "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041", задержанного в мае у берегов Крыма за нарушение запретов на вылов камбалы.