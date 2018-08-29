В Греции 16 человек умерли от лихорадки Западного Нила

АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости. В Греции 16 человек скончались от лихорадки Западного Нила, ею заразились в общей сложности 133 человека, сообщила в среду представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) Данаи Перваниду, пишет Sputnik Греция.

Лихорадка переносится комарами. По данным на 23 августа, было 11 погибших и 107 случаев заболевания.

"К сожалению, распространение вируса довольно большое, заболевание отмечено во многих муниципалитетах, в основном в Аттике и Центральной Македонии", — сказала сотрудница центра.

По её словам, это было вызвано высокими температурами и осадками в начале лета.

"Мы считаем, что мы находимся на пике заболеваний с середины августа до середины сентября, но в другие годы у нас были случаи заболевания и в начале октября", — сказала Перваниду, рекомендовав гражданам принять все меры личной защиты, использовать репелленты.

Она добавила, что у 80% инфицированных людей заболевание проходит бессимптомно, у 20% развивается вирусная инфекция и у 1% энцефалит или менингит, и это в основном пожилые и люди с другими заболеваниями.

KEELPNO уже рекомендовал местным органам власти активнее бороться с комарами.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010–2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами, и KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.

Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.