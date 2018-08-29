Рябков обсудил с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду на консультациях с замглавы МИД Японии Такэо Мори обсудил ситуацию в Северо-Восточной Азии и проблему развертывания ПРО США, заявили в МИД РФ.

"Было продолжено обсуждение вопросов в сфере обеспечения безопасности с особым вниманием к ситуации в Северо-Восточной Азии, включая проблематику ПРО США", — сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

Предыдущий раунд консультаций состоялся в июле в Токио. Как ранее сообщил Рябков, данная договоренность о проведении встреч в таком формате была достигнута министрами иностранных дел и обороны в формате "2+2", по его словам это свидетельство интенсификации диалога России и Японии.