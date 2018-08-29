Лавров не стал комментировать слова Порошенко о выходе из договора о дружбе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать заявления президента Украины Петра Порошенко о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ, призвав дождаться конкретных действий со стороны Киева.

"Я не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны. Намерений высказывается слишком много – там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с РФ. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано. Когда какое-то из этих намерений будет материализовываться", — заявил Лавров, отвечая на вопросы журналистов о желании Украины выйти из договора о дружбе с РФ.

"Думаю, чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве", — отметил министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ.