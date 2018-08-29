В Сети высмеяли Порошенко за посещение "российской" украинской семьи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Facebook разгорелся скандал из-за видео с президентом Украины Петром Порошенко, снятого в рамках его поездки в Авдеевку.
Пользователи раскритиковали украинского лидера после того, как он посетил квартиру местной жительницы, у которой на холодильнике висели магнит с изображением флага России, а также фотография внука в тельняшке и фуражке с надписью "Тихоокеанский флот".
"Внук на холодильнике)) Президент на флаг российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу", — написал Nazar Zinych.Сергiй Вакула.
"Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, ''человечно'' выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают", — отметила Kosuta Irina.
Украинский лидер посетил квартиру женщины в рамках церемонии символического запуска газопровода, соединяющего поселок Очеретино с городом Авдеевка в Донецкой области.