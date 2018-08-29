В Сети высмеяли Порошенко за посещение "российской" украинской семьи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Facebook разгорелся скандал из-за видео с президентом Украины Петром Порошенко, снятого в рамках его поездки в Авдеевку.

Пользователи раскритиковали украинского лидера после того, как он посетил квартиру местной жительницы, у которой на холодильнике висели магнит с изображением флага России, а также фотография внука в тельняшке и фуражке с надписью "Тихоокеанский флот".

"Внук на холодильнике)) Президент на флаг российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу", — написал Nazar Zinych.

"А-а-а! Жесть, жесть, жесть!!! Лютый зашквар! Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаратистов в Авдеевке, а потом еще и выпустила предательский сюжет на канале Порошенко. Семья сепаратистов не скрывает симпатий к кремлевским оккупантам и ждет их прихода в город", — заявил Сергiй Вакула

"Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, ''человечно'' выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают", — отметила Kosuta Irina.

Украинский лидер посетил квартиру женщины в рамках церемонии символического запуска газопровода, соединяющего поселок Очеретино с городом Авдеевка в Донецкой области.