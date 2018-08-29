Израиль в случае угрозы отреагирует на действия Ирана в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна готова незамедлительно отреагировать на действия Ирана в Сирии в том случае, если они будут угрожать Израилю.

Такое заявление министр сделал в ходе интервью на радиостанции "Кан", комментируя новое соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве, подписанное иранской и сирийской сторонами несколько дней назад. Кац сообщил, что Израиль не позволит Ирану обосноваться в Сирии.

"Соглашение являет собой проверку израильского политического курса в Сирии и той красной линии, которую мы установили. Наша реакция будет четкой и однозначной. Мы будем действовать со всей силой против любой цели Ирана в Сирии, несущей угрозу Израилю", — заявил Кац.

Кац сказал, что если президент Сирии Башар Асад будет защищать иранские силы, "он увидит последствия незамедлительно".

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в воскресенье в Сирию с двухдневным визитом. По прибытии он заявил, что главной целью его визита является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии. После пресс-конференции в воскресенье Хатами сказал, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения. Министр обороны Сирии, в свою очередь, поблагодарил Хатами за усилия иранских советников по оказанию помощи Дамаску в борьбе с террористами.

Иран, наряду с РФ и Турцией, является гарантом перемирия в САР, где с 2011 года идет вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России