Пушков ответил на обвинения Порошенко в адрес России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения президента Петра Порошенко в адрес России во "вмешательстве" в президентские выборы.

Ранее Порошенко заявил, что Россия уже якобы начала вмешиваться в избирательную кампанию на Украине. По его словам, в Москве будут активно пытаться дискредитировать "достижения" киевских властей для того, чтобы "посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора".

"Напрасное обвинение: и уныния, и усталости среди украинцев успешно добился сам Порошенко безо всякой внешней помощи. Что-что, а это ему блестяще удалось", — написал Пушков у себя в Twitter.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в избирательные процессы различных стран, при этом в Кремле подобные обвинения называли "абсолютно голословными". Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по этому поводу заявил, что ни одна из обвиняющих сторон не сумела представить фактов, подтверждающих вмешательство России.